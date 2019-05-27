مؤتمر دولي في مكة حول القيم الوسطية والاعتدال في الإسلام

تشهد مكة المكرمة، اليوم الاثنين، انعقاد المؤتمر الدولي حول القيم الوسطية والاعتدال في الإسلام.
وقال محمد العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، إن تنظيم المؤتمر يأتي فيإطار العمل الإسلامي المشترك، الهادف لتعميق الوئام والتعاون بين علماء الأمة الإسلامية، لتحقيق التطلعات والأهداف المشتركة.
وأشار العيسى، إلى أن المؤتمر سيعقد برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتشرف على تنظيمه رابطة العالم الإسلامي.
وسيشارك في أعمال المؤتمر، مجموعة كبيرة من العلماء والمفتين والمفكرين وكبار المسؤولين من مختلف الدول.
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