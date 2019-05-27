اخبار العالم

ترامب يغازل إيران من اليابان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إمكان إجراء محادثات مع إيران خلال الفترة المقبلة، وفقًا لوكالة أنباء

الشرق الأوسط.
 قال ترامب قبيل لقائه مع رئيس الوزراء الياباني شينزو اَبي، وفقًا
ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
لما ذكرته صحيفة (ذا جابان تايمز) اليابانية عبر موقعها الإلكتروني، "أعتقد أن إيران لديها الرغبة في الحوار، وإذا رغبوا في الحوار، فنحن راغبون فيه أيضًا".
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يغازل إيران من اليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا