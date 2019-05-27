ترامب يغازل إيران من اليابان

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إمكان إجراء محادثات مع إيران خلال الفترة المقبلة، وفقًا لوكالة أنباءالشرق الأوسط.
قال ترامب قبيل لقائه مع رئيس الوزراء الياباني شينزو اَبي، وفقًا
لما ذكرته صحيفة (ذا جابان تايمز) اليابانية عبر موقعها الإلكتروني، "أعتقد أن إيران لديها الرغبة في الحوار، وإذا رغبوا في الحوار، فنحن راغبون فيه أيضًا".
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