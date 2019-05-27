كوريا الشمالية ترد على انتقادات بولتون

ردت كوريا الشمالية، اليوم الإثنين على انتقادات لمستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، فيما تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن "الاحترام الكبير" بين واشنطن وبيونج يانج.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية في منتقداً بولتون، إن "خطأ بشرياً من هذا النوع يجب أن يرحل في أسرع وقت ممكن"، واصفاً إياه من جهة أخرى بأنه "مهووس بالحرب".

وقد شهدت شبه الجزيرة الكورية، ابتداءً من العام الماضي، فترة هدوء ملحوظة أتاحت عقد اجتماعين بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

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لكن المفاوضات المتعلقة بنزع السلاح النووي متعثرة منذ فشل القمة الثانية بين الرجلين في فبراير في هانوي. ومنذ ذلك الحين، مارست كوريا الشمالية الضغوط من خلال إطلاق صاروخين قصيري المدى.

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ورأى بولتون، أن هاتين التجربتين تشكلان "من دون أي شك" انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، وأدتا إلى رد قاس من بيونج يانج .

وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية، أن بيونج يانج لم تقبل أبداً الحظر الذي فرضته عليها الأمم المتحدة حول استخدام التكنولوجيا البالستية، معتبراً أنه شبيه بحرمانها من "حقوق شعب يتمتع بالسيادة".

وأضاف كما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، أن "بولتون قال إن مناوراتنا العسكرية الروتينية تتجاوز قرارات مجلس الأمن الدولي، وهذا يتجاوز الغباء".

ومن دون ذكر تعبير صواريخ، أضاف البيان أن عمليات الإطلاق لم تستهدف أي بلد مجاور أو تهدده.

وأوضح البيان، أن "حظر إطلاق الصواريخ التي تستخدم التكنولوجيا الباليستية، شبيه بمطالبتنا بالتخلي عن حقنا في الدفاع عن النفس".

وكان الرئيس الأميركي قد قال، أمس الأحد، إن "كوريا الشمالية أطلقت بعض الأسلحة الصغيرة، وهذا ما أزعج البعض في بلادي وفي بلدان أخرى، لكنه لم يزعجني أنا".