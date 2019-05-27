كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليابان تعتزم شراء 105 مقاتلات "إف-35" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اليابان ترغب بشراء 105 مقاتلات أمريكية من طراز "إف-35".

قال ترامب خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي: "دعمت الولايات المتحدة جهود اليابان لتعزيز قدراتها الدفاعية. قمنا خلال الأشهر الأخيرة بتسريع تسليم عدد كبير من الأسلحة الدفاعية الأمريكية الصنع إلى اليابان… وفي عام 2018، كانت اليابان من بين المشترين الرئيسيين للأسلحة من الولايات المتحدة، وأعلنت للتو عزمها شراء 105 مقاتلات من طراز "إف-35".

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ويقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة إلى اليابان تستمر أربعة أيام، ويعتبر أول ضيف رسمي يزور اليابان منذ تولى الإمبراطور ناروهيتو العرش في الأول من مايو الجاري.

وقد أجرى ترامب مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مباحثات حول قضايا التجارة والبرنامج النووي لكوريا الشمالية.