كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل شخص وإصابة 26 آخرين جراء زلزال ضرب بيرو والإكوادور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى شخص مصرعه، وأصيب 26 شخصا آخرون بجروح جراء زلزال قوى ضرب البيرو والاكوادور، وتسبب بحالة من الذعر فى العاصمة البيروفية ليما، وذلك وفقا لما أعلنته سلطات الإكوادور.

وذكر راديو (سوا) الأمريكى اليوم الاثنين، أن الزلزال الذى بلغت شدته 8 درجات على مقياس ريختر، وضرب إحدى المناطق النائية من غابات الأمازون فى بيرو؛ أدى إلى إصابة 15 شخصا بجروح .

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وقال منسق الدفاع المدنى البيروفى ريكاردو سيخاس " أبلغنا بمقتل شخص فى سقوط صخرة على منزله بمنطقة اوارانجا الواقعة شمال البيرو"، مؤكدا أن الزلزال أسفر عن إصابة 11 شخصا، كما دمر 53 مسكنا وخمس مدارس .

يشار إلى أن الزلزال من الظواهر الطبيعة الشائعة فى البيرو التى تقع فى إطار ما يعرف علميا باسم"حزام النار"، وكان أكثر من 500 شخص قد لقوا مصرعهم فى زلزال مماثل وقع قرب ليما منتصف أغسطس 2007.