كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الداخلية الفرنسية: اعتقال مشتبه به في تفجير ليون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، أن الشرطة الفرنسية اعتقلت مشبوها بالتورط في التفجير الذي هز أحد شوارع ليون شرقي البلاد مؤخرا وأدى إلى إصابة 13 شخصا.

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وقال محققو الشرطة إنهم لم يتمكنوا من التعرف على المشتبه به من تلك اللقطات، لأنه كان يرتدي نظارة شمس وقبعة.

وأعلنت النيابة العامة، الجمعة، فتح تحقيق بشأن عمل إرهابي، إثر التفجير في المدينة الواقعة شرقي البلاد.

