كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتقال 3 مشتبه بهم في مداهمتين على مخابئ المتشددين بباكستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة مكافحة الإرهاب في باكستان، أن قوات الأمن ألقت القبض على ثلاثة مسلحين مشتبه بهم في مداهمتين منفصلتين في إقليم البنجاب الشرقي، مما أحبط هجمات محتملة.

وقالت الوزارة، إن المداهمة الأولى نفذت، يوم أمس الأحد، في منطقة ديرا غازي خان، وأسفرت عن اعتقال رجلًا بزعم صلاته بتنظيم "داعش" ، وصادرت قنابل يدوية و "أموال لتمويل الإرهاب".

وأضافت الوزارة، في بيان لها الأحد، أن المداهمة الثانية أسفرت عن مقتل رجلين من جماعة عسكر جنجوي السنية المحظورة التي كانت تخطط لاستهداف الأقلية الشيعية.

وجاءت المداهمات، بعد أيام من اعتقال الشرطة لستة أشخاص بزعم قيامهم بجمع الأموال لمنظمتين مسلحتين محظورتين في المقاطعة كجزء من حملة مستمرة ضد الجماعات المحظورة.