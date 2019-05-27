كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شغب في سجن برازيلي يودي بحياة 15 نزيلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل 15 شخصا داخل سجن في ولاية أمازوناس شمالي البرازيل، الأحد، بعد اندلاع مواجهات بين نزلاء السجن، وفقما أفادت سلطة السجون الإقليمية.

واندلعت المواجهات صباحا خلال أوقات الزيارة، في السجن الواقع على بعد نحو 28 كيلومترا من ماناوس عاصمة الولاية.

وقال الكولونيل ماركوس فينيسيوس ألميدا في مؤتمر صحفي: "كانت معركة بين السجناء"، وأضاف انه تم فتح تحقيق لتحديد سبب القتال.

وأكد ألميدا أن السلطات استجابت في غضون دقائق لأعمال العنف، ما حال دون حدوث الأسوأ.

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وفي يناير 2017، كان السجن نفسه مسرحا لتمرد استمر 20 ساعة تقريبا، وخلف 56 قتيلا.

وتسجل البرازيل ثالث أكبر عدد من السجناء في العالم، وقد بلغ عددهم 726.712 سجينا حتى يونيو 2016، وفقا لإحصاءات رسمية.

وإلى جانب الاكتظاظ الشديد، تعاني السجون البرازيلية من عنف رجال العصابات وأعمال الشغب ومحاولات الهروب.