كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل مسؤول أمني إيراني بارز في غرب البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي مسؤول أمني إيراني بارز حتفه جراء إطلاق مجهولين النار على دورية في محافظة كرمانشاه غربي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، عن العقيد محمد رضا آموئي مساعد قائد قوى الأمن الداخلي للشؤون الاجتماعية في كرمانشاه، أن رئيس شرطة التحريات في مدينة إسلام آباد غرب، النقيب كوروش حاجي مرادي لقى حتفه.

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وأوضح آموئي أن دورية لشرطة التحريات بقيادة مرادي كانت تمر في المدينة في سياق مهامها لتوفير الأمن للمشاركين في مراسم إحياء ليلة القدر، وأنها اشتبهت في سيارة وأعزت لها بالتوقف إلا أن من كانوا فيها أطلقوا النار على الدورية، ما أدى إلى إصابة مرادي وأحد أفراد الدورية، إلا أن مرادي لقي حتفه لاحقاً بسبب إصابته البالغة.

وأكد مساعد قائد قوى الأمن الداخلي في كرمانشاه أن جهودا حثيثة تبذل الآن لتوقيف المتورطين.