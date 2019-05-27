كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعلان النتائج الرسمية العامة من تصويت فرنسا الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهرت النتائج الرسمية العامة، اليوم الاثنين، من تصويت فرنسا الأوروبي، أن حزبا الزعيمة الفرنسية المتطرفة، مارين لوبان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كانا قريبين للغاية بحيث سيحصل كلاهما على 23 مقعدًا في المجلس التشريعي للاتحاد الأوروبي.

وحسبما أوردت "فوكس نيوز"، مع ذلك، من المقرر أن يحصل حزب لوبان "التجمع الوطني اليميني المتطرف" المناهض للهجرة على مقعد واحد عندما تترك بريطانيا الاتحاد الأوروبي ويعيد البرلمان تخصيص مقاعده، وسيبقى حزب ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" للحركة المؤيد للاتحاد الأوروبي على 23 مقعدًا.

وحصل حزب "لوبان" على 5.3 مليون صوت، مقارنة بـ 5.1 مليون لحزب "ماكرون"، وفقًا لنتائج وزارة الداخلية.

وسيحصل حزب الخضر الفرنسي على 13 مقعدًا بعد حصوله على الثلث القوي بشكل مذهل، يليه ثمانية مقاعد للجمهوريين المحافظين وستة مقاعد لكل من حزب ديفينت فرانس اليساري المتطرف والمجموعة الاشتراكية.