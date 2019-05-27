كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفجير حافلة حكومية في كابول وإصابة 10 أشخاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مسؤولون أفغان، بأن 10 أشخاص أُصيبوا عندما انفجرت قنبلة لاصقة مثبتة في حافلة صغيرة تقل موظفين حكوميين في العاصمة كابول.

وقال فردوس فارامرز، المتحدث باسم الشرطة، إن أحد الجرحى في حالة حرجة.

وأوضح عرب الحيدري، من وزارة الشؤون الدينية، أن جميع الجرحى من موظفي الوزارة الذين كانوا في طريقهم إلى العمل عندما وقع الانفجار صباح اليوم الاثنين.