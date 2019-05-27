كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: أمريكا لا تهدف لتغيير النظام في إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن بلاده لا تريد تغيير النظام في إيران.

وأكد ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب لقائه برئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، "نحن لا نسعى لتغيير النظام في إيران"، وذلك بحسب وكالة "فرانس برس".

كما ذكر أن "إيران تنسحب الآن من عدة مناطق بسبب العقوبات عليها"، مشيرا إلى أن ما تفعله إيران هي أنها وراء كل العمليات الإرهابية في سوريا واليمن ومناطق عدة.

وتابع "الاتفاق السابق يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي خلال فترة قصيرة"، لافتا إلى أنه على إيران أن تتوقف عن السعي لامتلاك سلاح نووي.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، ويتزايد القلق حيال تفجر صراع محتمل في وقت تشدد فيه واشنطن العقوبات والضغوط السياسية على طهران وتكثف وجودها العسكري في المنطقة.

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وأرسلت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية إلى الشرق الأوسط تضمنت حاملة طائرات وقاذفات من طراز (بي — 52)، وصواريخ باتريوت، في استعراض للقوة في مواجهة ما يقول مسؤولون من الولايات المتحدة إنه تهديدات إيرانية للقوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.

وأصدر الجيش الأمريكي، يوم الجمعة 10 مايو، تحذيرا شديد اللهجة من أن إيران ووكلاءها قد يستهدفون السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، حسب "رويترز".

وحذرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية من سمّتهم الأعداء من مغبة أي تحركات عدائية محتملة، مشددة على أنها ستواجَه برد مؤلم يبعث على الندم.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن إيران والشعب الإيراني أكبر وأعظم من أن يستطيع أحد أن يهددها.