كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ترامب": اليابان توافق على شراء 105 طائرة مقاتلة أمريكية من طراز F-35 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن اليابان تعتزم شراء 105 طائرات حربية أمريكية الصنع؛ وأن هذا سيجعلها موطن لأكبر أسطول F-35 من أي حليف للولايات المتحدة.

وقال "ترامب" في مؤتمر صحفي، معلنًا عزم اليابان شراء 105 طائرة حربية من طراز F-35: "تدعم الولايات المتحدة جهود اليابان لتحسين قدراتها الدفاعية، وقد أرسلنا لهم في الأشهر الأخيرة كمية كبيرة من المعدات العسكرية".

يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، حاليًا، بزيارة رسمية لليابان تستغرق أربعة أيام.