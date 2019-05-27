كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يمين الوسط يفوز بانتخابات البرلمان الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسؤولون أن حزب الشعب الأوروبي يمين الوسط، فاز بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان الأوروبي، لكن الأحزاب المشككة في أوروبا حققت مكاسب قوية، وذلك استناداً إلى أحدث التوقعات.

وقال المتحدث باسم البرلمان جاومي دوتش، للصحافيين، إن حزب الشعب الأوروبي فاز بـ 178 مقعداً بعد أن كان يتمثل بـ216 مقعداً في البرلمان المنتهية ولايته، متقدماً على خصمه التقليدي تحالف الاشتراكيين والديموقراطيين من يسار الوسط الذي حصد 152 مقعداً، بعد أن كان يشغل 185.

وقال زعيم حزب الشعب الأوروبي والمرشح لرئاسة المفوضية الأوروبية مانفريد فيبر: "لا أشعر أننا أحرزنا نصراً حقيقياً قوياً اليوم".

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وأضاف للصحافيين، "نحن نُواجه انكماشاً في الوسط"، مشيراً إلى خسارة حزبه وكذلك الاشتراكيين لمقاعد.

وحققت سائر الأحزاب الشعبوية والمشككة في أوروبا واليمينية المتطرفة فوزاً بأكثر من 100 مقعد، وفق ما أبلغ دوتش الصحفيين.

وارتفعت حصة ائتلاف "أوروبا الأمم والحرية"، الذي يضم حزب التجمع الوطني الفرنسي، ونائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني، من 37 إلى 55 مقعداً في البرلمان الأوروبي المكون من 751 مقعداً.

كما زادت حصيلة تحالف "أوروبا من أجل الحرية والديمقراطية المباشرة"، الذي يضم الشريك الحكومي لسالفيني "حركة خمس نجوم" وحزب "بريكست" البريطاني، من 42 مقعداً إلى 53.