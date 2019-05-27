نزار البركة: حصيلة نصف الولاية الحكومية لم ترق إلى انتظارات المواطنين – فيديو

فيديو: يونس الميموني

اعتبر نزار بركة، خلال استضافته في بيت الصحافة في طنجة، أول أمس السبت، أن حصيلة نصف الولاية الحكومية لم ترق إلى انتظارات المواطنين، بحكم أنها حصيلة القطاعات، وليست حصيلة حكومية سياسية.

وانتقد بركة السياسات الحكومية، معتبرا أنها لم تأت بأي حلول للملفات الكبرى العالقة، ويظهر ذلك في التراجع المستمر لمعدلات النمو، وارتفاع نسبة البطالة، ناهيك عن الهشاشة، التي تعيشها الطبقات المتوسطة، وضرب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وتوسيع الفوارق الاجتماعية، والمجالية.

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وأضاف بركة أن حزبه كان يتمنى أن يراجع رئيس الحكومة هذه السياسات، وبرنامجه الحكومي المنخرط في “الليبرالية المتوحشة”، مشيرا إلى ضرورة حضور بعد اجتماعي يهدف إلى ضمان توزيع منصف للثروات، وتوفير وسائل الارتقاء الاجتماعي للشباب.

وقال بركة إن استضافته في بيت الصحافة، شكل محطة أساسية من أجل تقديم وجهة نظر حزب الاستقلال بخصوص الوضعية الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسة في المغرب.