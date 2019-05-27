العبدلاوي: حملة حدائق المندوبية مبالغ فيها وملكيتها تعود لجماعة طنجة

وجه محمد البشير العبدلاوي رئيس المجلس الجماعي بمدينة طنجة، أمس الأحد، انتقادات لاذعة للشباب الرافضين للإجهاز على حدائق المندوبية وتحويلها إلى مرآب تحت أرضي.

وكشف العبدلاوي خلال لقائه مع وسائل الإعلام في بيت الصحافة، أن الحملة مبالغ فيها، ولا تحتاج إلى كل هذه “البروباغاندا”، باعتبار أن هناك قضايا أهم من حدائق المندوبية، ويمكن القيام بأشغال الحفر وإحداث مرآب تحت أرضي دون المساس بالمنطقة الخضراء.

واعتبر العبدلاوي أن الهيئات المدافعة عن البيئة والمآثر التاريخية تهتم بالأشجار فقط، على غرار باقي الملفات الشائكة التي تدخل ضمن اختصاصاتها.

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وأكد العبدلاوي ما تردد عن عدم الترخيص بإنجاز مرآب تحت أرضي من قبل شركة “صوماجيك”، مشيرا إلى أن المجلس الجماعي عقد لقاءات مع مجموعة من الهيئات من أجل الوصول إلى حل، ومن المحتمل نقل أشغال المشروع إلى منطقة مجاورة كفندق الشجرة.

وفي السياق ذاته، قال رئيس المجلس الجماعي، أن القطعة الأرضية التي سيقام عليها المشروع جرى تحديدها من طرف المجلس السابق.

وجوابا على ما إذا كانت ملكية أرض حدائق المندوبية تعود إلى وزارة الأوقاف، أكد العبدلاوي أنها أصبحت تابعة للملك الجماعي منذ سنة 2015.