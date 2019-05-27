الطيبة: مشتبه بالضلوع في حادث دهس يسلم نفسه للشرطة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سلم شاب (25 عاما) نفسه للشرطة بعد أن كان مطلوبا للتحقيق بشبهة الضلوع بحادث دهس في مدينة الطيبة، مساء أمس الأحد.
وأسفر حادث الدهس عن إصابة مسن يبلغ من العمر 70 عاما بجروح بالغة الخطورة، نقل على إثرها إلى مستشفى "بيلنسون" في مدينة بيتح تكفا لاستكمال العلاج.
وبحسب المصادر الطبية فإن المصاب يعاني من إصابة حادة في الرأس، نتيجة سقوطه وارتطام رأسه بشدة بالأرض.
ووقع الحادث على شارع مدرسة "عمال" في الطيبة دقائق قبل أذان المغرب.
ونقل إسعاف مركز التميم الطبي في الطيبة المصاب للمستشفى بعد أن قدم العلاجات الأولية له.
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