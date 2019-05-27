سطو مسلح على البريد في البعنة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نفذ لصان مقنعان عملية سطو مسلح على مكتب فرع البريد في قرية البعنة، صباح اليوم الإثنين.

وسرق اللصان آلاف الشواقل تحت وطأة التهديد بالسلاح وهربا من المكان بسيارة، ولم يبلغ عن إصابات.

وجرى استدعاء الشرطة حيث باشرت التحقيق وأعمال التمشيط والبحث عن السيارة والمشتبه بهما، وقام المحققون بجمع الأدلة من مسرح الجريمة.

هذا، وساد جو من الخوف والقلق بين المتواجدين في مكتب البريد ومحيطه، وتوافد عدد من الأهالي إلى المكان في أعقاب الجريمة، وأعربوا عن تذمرهم وغضبهم من ازدياد أعمال العنف والجريمة.