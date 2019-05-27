محادثات اندماج بين "فيات" و"رينو"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدّمت شركة صناعة السيارات الإيطالية، فيات كرايسلر، اقتراحا "باندماج تحولي" لنظيرتها الفرنسية رينو، في صفقة قد تنشئ شركة عالمية رائدة وتساهم في معالجة بعض الضعف الذي يعتري رينو وفيات، وفق ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء.

وذكرت فيات أن النشاط المندمج، سيكون مملوكا بنسبة 50% لمساهمي فيات كرايسلر، و50% لمُساهمي رينو.

ويتنامى الضغط للاندماج بين شركات صناعة السيارات مع التحديات التي يواجهها القطاع من السيارات الكهربائية، وتشديد القواعد التنظيمية المتعلقة بالانبعاثات، والتكنولوجيات الجديدة الباهظة التكلفة التي يجري تطويرها للسيارات المتصلة والسيارات ذاتية القيادة.

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وكانت فيات قد وافقت الشهر الماضي على دفع مئات الملايين من اليورو إلى شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية لإدراج سيارات تسلا ضمن أسطولها وذلك لتجنب دفع غرامات بسبب انتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة المتعلقة بالانبعاثات، بحسب ما أفادت صحيفة "فايننشال تايمز".

وستُمكّن هذه الخطوة الشركة الإيطالية، من تقليل معدل انبعاثات سياراتها من ثاني أكسيد الكربون، عن طريق حساب انبعاثات سيارات تسلا ضمنها وبالتالي خفض هذا المعدل إلى المستوى المسموح، دون ذكر مزيد من التفاصيل عن المبلغ المحدد الذي ستدفعه كرايسلر لتسلا.

وأسست فيات كرايسلر محفظة مشتريات مشتركة مع تسلا يوم 25 شباط/ فبراير، إلا أنها لم تتطرق مباشرة إلى المبلغ التي ستدفعه لكنها قالت إنها ستحقق "الاستفادة القصوى من خيارات الالتزام التي توفرها القواعد".