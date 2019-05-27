انت الان تتابع تفاصيل خبر صفقة تبادل أسرى بين أطراف النزاع في اليمن والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الاثنين 27 مايو 2019 10:51 صباحاً - أعلنت مليشيا الحوثي، اليوم الاثنين، إتمام صفقة لتبادل الأسرى مع القوات الحكومية في جبهات الساحل الغربي بوساطة محلية، تشمل تحرير 66 من مسلحي الحوثي.
وقالت "اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى" التابعة للحوثيين، عبر صفحتها بـ"فيسبوك": الصفقة شملت 66 أسيراً من مقاتلي الجماعة.
ولم تكشف اللجنة عن عدد المفرج عنهم في المقابل، لكن وسائل إعلام محلية قالت إن الحوثيين أفرجوا عن 9 أسرى حكوميين، دون تفاصيل أخرى.
وحتى مع فشل الجهود المبذولة للتوصل إلى حل شامل بشأن ملف الأسرى والمعتقلين في اليمن، وهم أكثر من 15 ألفاً، فبين الحين والآخر تعلَن صفقات مماثلة.
ومنذ 2015 يشهد اليمن حرباً بين القوات الموالية لحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، والحوثيين الذين سيطروا على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.
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