شكرا لقرائتكم خبر عن الجوف.. قوات الجيش تصد هجوما للمليشيا في المتون والان مع التفاصيل

صدت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم الإثنين، أيار 27، 2019 هجوما حوثيا على مواقعها في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن. وقالت مصادر ميدانية إن المليشيا شنت تحت غطاء مدفعي كثيف، هجوما على مواقع الشرعية في منطقة المصلوب التابعة لمديرية المتون. Advertisements وأضافت أن مواجهات عنيفة بين قوات الجيش والمليشيا اندلعت إثر الهجوم. وأكدت أن المواجهات التي استمرت لساعات واستخدم فيها الطرفان مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا. وتشهد مختلف جبهات المحافظة مواجهات متقطعة منذ أشهر.

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