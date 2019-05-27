شكرا لقرائتكم خبر عن المليشيا تطلق صاروخا باليستيا نحو الضالع والان مع التفاصيل

قالت مصادر محلية أن مليشيا الحوثي قصفت فجر اليوم مدينة الضالع بصاروخ باليستي، سُمع دوي انفجاره إلى مناطق متفرقة بالمحافظة.

وذكرت المصادر أنَّ: "مليشيات الحوثي استهدفت حيا سكنيا وسط مدينة الضالع، والذي أحدث اضرارا بالغة في منازل المواطنين في المنطقة".

وأصاب الصاروخ الباليستي، المواطنين بالرعب، ولاسيما النساء والأطفال، وسط المدينة، المكتضة بعشرات الآلاف من السكان".

يشار إلى؛ أن: "مليشيات الحوثي سبق، وأن استهدفت أحياء وقرى سكنية في محافظة الضالع، بصواريخ بالستية، وتسبب القصف بسقوط ضحايا وأضرارا في الممتلكات العامة والخاصة".