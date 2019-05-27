شكرا لقرائتكم خبر عن المليشيا تطلق صاروخا باليستيا نحو الضالع والان مع التفاصيل
قالت مصادر محلية أن مليشيا الحوثي قصفت فجر اليوم مدينة الضالع بصاروخ باليستي، سُمع دوي انفجاره إلى مناطق متفرقة بالمحافظة.
وذكرت المصادر أنَّ: "مليشيات الحوثي استهدفت حيا سكنيا وسط مدينة الضالع، والذي أحدث اضرارا بالغة في منازل المواطنين في المنطقة".
وأصاب الصاروخ الباليستي، المواطنين بالرعب، ولاسيما النساء والأطفال، وسط المدينة، المكتضة بعشرات الآلاف من السكان".
يشار إلى؛ أن: "مليشيات الحوثي سبق، وأن استهدفت أحياء وقرى سكنية في محافظة الضالع، بصواريخ بالستية، وتسبب القصف بسقوط ضحايا وأضرارا في الممتلكات العامة والخاصة".
كانت هذه تفاصيل خبر المليشيا تطلق صاروخا باليستيا نحو الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.