شكرا لقرائتكم خبر عن ناشطون يسخرون من زعيم التمرد بعد دعوته لعدم المطالبة بالرواتب والان مع التفاصيل

سخر ناشطون من زعيم التمرد الحوثي بعد دعوته الى عدم الاعتماد على الوظيفة والتي فيها اشارة الى عدم مطالبة الموظفين لرواتبهم. وقال زعيم التمرد الحوثي إن الاعتماد على الوظيفة الحكومية، والتبذير في الطبخ الزائد يؤثر على الاقتصاد الوطني. وزعم أن أن العاديات اليومية أدت لتدهور الوضع الاقتصادي للبلد والحالة المعيشية لغالبية الشعب اليمني مثل القات والتدخين الذي ادى الى تدهور الاقتصاد. ويحاول زعيم التمرد اقناع الناس في خطابات يومية على اقناع المواطنين بعدم مطالباتهم بحقوقهم والسكوت عن كشف فضائخ المليشيا الارهابية وجرائمها في نهب ثروات البلاد.

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