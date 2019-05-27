شكرا لقرائتكم خبر عن المليشيا تضغط على عقال الحارات في الحديدة تجنيد شباب وأطفال للقتال والان مع التفاصيل

قالت مصادر محلية ان مليشيا الحوثي تضغط على عقال الحارات في الحديدة لتجنيد الشباب والاطفال والزج بهم في الجبهات. وذكرت المصادر أن المليشيا أجبرت العقال والوجاهات المحلية في قرى وعزل باجل والمنصورية والمراوعة، بالقيام بعملية تجنيد للطلاب والعاطلين لإلحاقهم بدورات تدريب مكثفة تقيمها المليشيات لحشد مقاتلين جدد إلى الجبهات بالمحافظة. كما استهدفت مليشيات الحوثي في حملة التجنيد طلاب المدارس، داخل مدينة الحديدة مستغلة بدء سريان الإجازة الصيفية ، إضافة إلى قيامها بحملات في مساجد المدينة للتحريض والحث على “الجهاد لقتال اليهود والامريكان ، تزامنت عملية التحشيد هذه مع وصول تعزيزات عسكرية اضافية ، دفعت بها لمليشيات الى الحديدة. .

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