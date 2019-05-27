شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: الولايات المتحدة "لا تسعى إلى تغيير النظام" في إيران والان مع التفاصيل

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين أن الولايات المتحدة "لا تسعى إلى تغيير النظام" في إيران في حين يتصاعد التوتر بين البلدين تتصاعد مع نشر واشنطن قوات إضافية في المنطقة. وقال ترامب في مؤتمر صحافي في طوكيو: "نحن لا نسعى إلى تغيير النظام، بل نسعى إلى زوال الأسلحة النووية". وأضاف "سنبرم اتفاقاً" مع طهران.

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