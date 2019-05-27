شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: معسكرات تدريب لمليشيا الحوثي بدعم من قطر والان مع التفاصيل

قالت مصادر مطلعة إن میلیشیات الحوثي عاودت تدعیم صفوفھا بمقاتلین أفارقة من خلال تجنیدھم والزج بھم في الجبھات، سواء من خلال استقطاب مقاتلین من دول أفریقیا أو من خلال الاستعانة باللاجئین الأفارقة الموجودین حالیا على الأراضي الیمنیة.

وذكرت المصادر وفقا لـصحيفة »الوطن» إن میلیشیات الحوثي قامت بحملات متواصلة الأسبوعین الماضیین، شملت تجنید شباب وأطفال أفارقة في محیط العاصمة صنعاء، لافتاً إلى أن المیلیشیات فشلت خلال الفترة الماضیة في إقناع القبائل بانخراط أبنائھم في الجبھات، خصوصاً أن العدید من المواطنین أصبحوا یعلمون بمخطط الحوثي وتوجھاتھ.

خطف الأطفال

وأشار المصدر إلى غضب الناس من خطف الحوثیین للأطفال في فترات سابقة والزج بھم في الجبھات، ومواصلة كذبھم وعدم التزامھم بوعودھم في صرف المرتبات أو المكافآت، فضلاً عن إھمال الحوثیین للقتلى والجرحى والتعامل معھم بكل تجاھل، مما زاد من معاناة الحوثیین وعدم إیجاد مقاتلین جدد معھم, وأضاف أن نزیف الجبھات، دفع الحوثیین إلى تجنید الأفارقة ورفد جبھاتھم بمقاتلین جدد مقابل إغراءات مالیة تصل إلى 100 دولار لكل مقاتل أفریقي ینخرط في صفوفھم، موضحاً أن القیادات الحوثیة قامت مؤخرا بتعیین مشرفین على عملیات التجنید ممن لدیھم خبرات بأوضاع اللاجئین الأفارقة، والتعامل معھم.

حملات مطاردة

وأكد أن ھناك حملات مطاردة وملاحقة حالیا لبعض الشباب والأطفال الأفارقة، الذین تركوا منازلھم ھروبا من تلك الحملات الحوثیة الظالمة، مشیراً إلى أن ھناك أعدادا كبیرة جدا من اللاجئین الأفارقة على الأراضي الیمنیة، وفي تزاید مستمر خلال العامین الماضیین رغم ظروف الحرب التي أشعلھا الحوثیون.

171 ألف لاجئ

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ولفت إلى أن المفوضیة السامیة لشؤون اللاجئین قدرت عدد اللاجئین الأفارقة في الیمن حالیا بأكثر من 171 ألف لاجئ، معظمھم من الصومالیین والأثیوبیین، مشیراً إلى أن الحوثیین یعانون حالیا من نقص حاد في أعداد المقاتلین، نتیجة اشتداد المعارك وإحراز تقدم كبیر للمقاومة والجیش الوطني وضربات التحالف الدقیقة التي بعثرت صفوفھم، وقتلت أعدادا كبیرة منھم في مواقع وجبھات مختلفة, وقال المصدر، إن مستشفیات صنعاء استقبلت من مطلع العام الحالي وحتى نھایة شھر أبریل المنصرم 22 جثة لمجندین أفارقة من مختلف الأعمار بینھم أطفال، فیما استقبل العام الماضي 98 جثة لمجندین أفارقة، لقوا حتفھم في جبھات الحوثیین بالحدیدة وتعز والبیضاء وحجة، وتابع «الحوثیون استغلوا فاقة وحاجة وضعف وظروف اللاجئین الأفارقة وأجبروھم بالقوة بالالتحاق بالجبھات للقتال.

الدور القطري

من جانبھ، قال مدیر مركز المزماة للدراسات والبحوث إبراھیم المقدادي، إنھ لدیھم تقاریر بینھا إیرانیة تكشف جھودا قطریة بالتنسیق والتعاون مع الحرس الثوري الإیراني من خلال جلب واستقطاب الشباب الفقیر من الدول الأفریقیة، منھا السودان والصومال بھدف تكوین وتشكیل جماعات وبناء معسكرات وتدریبھم وإرسالھم لدعم الحوثیین في الیمن والقتال في صفوفھم.

وجود أفارقة بین القتلى

وثبتت صحة ھذه التقاریر من خلال تقاریر صادرة أیضا عن الشرعیة الیمنیة تؤكد وجود أفارقة بین القتلى والأسرى والجرحى من عدة دول أفریقیة ولیس دول محدودة، وتابع: «ذكرنا في التقریر 6 دول، وقطر تقوم بتجمیعھم داخل معسكرات داخل السودان ولیبیا وبعد تدریبھم وإعدادھم یتم إرسالھم بطرق سریة وعبر ممرات وطرق معینة ملتویة بحرا وبرا وجوا إلى الیمن للقتال في صفوف الحوثیین».

عملیات إرھابیة منسقة

وأضاف المصدر أن قطر لدیھا منظومة وشبكة معلومات وعملیات إرھابیة منسقة یتم ذلك بالتنسیق مع فیلق القدس الذراع التابع للحرس الثوري، لافتاً إلى أن قطر لدیھا علاقات سابقة بعناصر إرھابیة من وقت مبكر واستفادت من تلك العلاقات مع التنظیمات الإرھابیة القدیمة قبل داعش والنصرة وغیرھا وبالأخص تنظیم القاعد

وبین أن قطر لدیھا تجارب سابقة أیضاً مع زعماء وقادة تنظیم القاعدة، والتي كانت منتشرة في 36 دولة بالعالم، وھو ما مكنھا من إیجاد نوافذ للدخول لتلك الدول سواء سریا أو من خلال التجسس أو تكوین جماعات أو تنفیذ أنشطة إرھابیة، وتابع: «ھذه المیزة حفزت قطر من علاقتھا السابقة من أجل تكوین شبكة موسعة مع باقي الجماعات الإرھابیة كما ھو حاصل الآن لدورھا في أفریقیا».