درجال يترأس وفداً الى سويسرا لحضور جلسة 'كاس'

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2019-05-27 | 10:28
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توجه اللاعب الدولي السابق، عدنان درجال، فجر الاثنين، على رأس وفد ضم 11 شخصاً الى مدينة لوزان السويسرية لحضور جلسة محكمة التحكيم الرياضية "كاس" المتعلقة بالشكوى التي قدمها ضد الاتحاد العراقي لكرة القدم.
وتضمن وفد المعترضين الذي ترأسه درجال كل من: علاء كاظم، يونس محمود، نشأت اكرم، نوزاد قادر، جواد الجبوري، طه عبد حلاته - رئيس لجنة الانضباط السابق ، محمد حيدر - عضو لجنة الانتخابات ،عدي اللامي - عضو لجنة الاستئناف، محمد سليم - عضو لجنة الاستئناف، خالد المهداوي - نائب رئيس لجنة الاستئناف.
ويامل درجال في كسب القضية من اجل ازاحة اتحاد الكرة والترشح لانتخابات الاتحاد، فيما يؤكد الطرف الاخر اتحاد الكرة بان القضية ستكون لصالحه لعدم صحة ادعاءات درجال.
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