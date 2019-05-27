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درجال يترأس وفداً الى سويسرا لحضور جلسة 'كاس'

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2019-05-27 | 10:28

درجال يترأس وفداً الى سويسرا لحضور جلسة

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توجه اللاعب الدولي السابق، عدنان درجال، فجر الاثنين، على رأس وفد ضم 11 شخصاً الى مدينة لوزان السويسرية لحضور جلسة محكمة التحكيم "كاس" المتعلقة بالشكوى التي قدمها ضد الاتحاد العراقي لكرة القدم.
درجال لجأ الى "كاس" كي يشكو اتحاد الكرة بعد ابعاده من انتخبات الاتحاد وكذلك بعد رفض الاستئناف الذي تقدم من وحرمانه من مزاولة العمل الرياضي لمدة ثلاث سنوات.

وتضمن وفد المعترضين الذي ترأسه درجال كل من: علاء كاظم، يونس محمود، نشأت اكرم، نوزاد قادر، جواد الجبوري، طه عبد حلاته - رئيس لجنة الانضباط السابق ، محمد حيدر - عضو لجنة الانتخابات ،عدي اللامي - عضو لجنة الاستئناف، محمد سليم - عضو لجنة الاستئناف، خالد المهداوي - نائب رئيس لجنة الاستئناف.


ويامل درجال في كسب القضية من اجل ازاحة اتحاد الكرة والترشح لانتخابات الاتحاد، فيما يؤكد الطرف الاخر اتحاد الكرة بان القضية ستكون لصالحه لعدم صحة ادعاءات درجال.
محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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