وقال المتحدث باسم المفوضية رياض البدران في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات منح إجازة تأسيس لحزب العمل التقدمي الديمقراطي برقم 212 استناداً إلى قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم (36) لسنة 2019".



وأضاف، أن "مجلس المفوضين يواصل النظر في طلبات تسجيل الأحزاب التي استكملت إجراءات التسجيل لغرض منحها إجازة التأسيس"، داعياً "الأحزاب السياسية التي لم تستكمل إجراءاتها إلى الإسراع في استكمال متطلبات التسجيل لغرض منحها اجازة التأسيس".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المفوضية تمنح إجازة تأسيس لـ'حزب العمل التقدمي الديمقراطي' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.