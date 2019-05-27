حكومة كردستان تعلن عطلة العيد وصرف الرواتب قبلها

وقال زير المالية والاقتصاد في حكومة الاقليم ريباز حملان في مؤتمر صحفي مشترك عقده، اليوم، مع المتحدث باسم الحكومة سفين دزيي، وتابعته الخليج 365، ان "الوزارة ستوزع الرواتب قبل حلول عيد الفطر رغم انه لم تصلنا اية مبالغ من بغداد".وأوضح أن "ما سيتم توزيعه هو ما تحقق من صادرات وايرادات الاقليم"، مؤكدا "سنستمر بتوزيع الرواتب كل 30 يوما".

من جهته اعلن دزيي عن عطلة العيد الرسمية في الاقليم، مشيرا الى أنها "ستبدأ يوم 2 من شهر حزيران المقبل، ويتم استئناف الدوام الرسمي يوم 9 من الشهر نفسه".

وأوضح أن العطلة لاتشمل وزراتي التربية، والتعليم العالي"، مبينا ان هاتين الوزارتين "ستضعان العطلة وفق برنامجهما وجدولهما الامتحاني".

