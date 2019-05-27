ابو مازن لزيدان: الصفقات السياسية امر طبيعي للوصول الى الاهداف

وقال الجبوري في حديث لـ الخليج 365، انه "بخصوص فلاح زيدان، فأن الصفقات السياسية امر طبيعي للوصول الى الأهداف التي تخدم الجماهير".

واضاف "اما صفقات الدأب والأسمدة التي أبرمتها هي من يجب التوقف عندها".



واكد النائب فلاح حسن زيدان خلال حوار مع برنامج حق الرد الذي بثته السومرية يوم امس، انه بعد الاتفاق على ترشيح حسام الدين العبار لمنصب محافظ نينوى خلفا لنوفل العاكوب، تم التوقيع من قبل 28 عضوا لاختيار العبار محافظا لنينوى، مبينا ان "ابو مازن كان في اربيل واجتمع مع اعضاء المجلس حيث انسحب 10 منهم وبعد ذلك انسحبوا 8 اخرين، حيث استطاع ان يقنعهم بالانسحاب من التصويت لحسام الدين العبار"، فيما وصف ما حصل بنينوى "خيانة".