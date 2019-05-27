ومن خلال الفيديو الذي نشرته حدلي، لا يبدو أنها أخذت الأمر بشكل جدي، بينما لم يُعرف ما إن كان بورك صادقاً في عرضه أم لا.
ومنال حدلي فنانة جزائرية شابة، حقَّقت شهرة ونجاحاً، خاصة بعد مشاركتها في برنامج أراب أيدول.
ويشتهر الشيف بوراك بالمقاطع المصورة التي ينشرها ويعرض فيها أطباق اللحوم والحلويات التركية الشهيرة التي يقوم بإعدادها.
وبوراك هو تركي من أصول عربية ويتحدث التركية والعربية، فهو من لواء اسكندرون بمدينة أنطاكية في محافظة هاتاي الواقعة على الحدود السورية وبها أغلبية عربية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: أشهر طباخ تركي يعرض الزواج على فنانة عربية... لن تتوقعوا ردّ فعلها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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