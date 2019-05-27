وزير مالية كردستان: بغداد أرسلت 9 رواتب لموظفي الإقليم عام 2018

وقال حملان في مؤتمر صحفي تابعته الخليج 365، إن "علاقاتنا مع الحكومة العراقية جيدة جداً". وأضاف، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي "يؤدي دوراً إيجابياً ووطنياً للغاية واستطاع الحفاظ على التوازن السياسي".



وتابع، أن "بغداد أرسلت 9 رواتب لموظفي الإقليم عام 2018 بمبلغ ترليونين و857 مليار دينار".

وتابع، أن "بغداد أرسلت 9 رواتب لموظفي الإقليم عام 2018 بمبلغ ترليونين و857 مليار دينار".

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