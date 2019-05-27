الزراعة النيابية تطالب بتوفير طائرات مكافحة الحرائق والآفات

وقال في بيان ورد الى الخليج 365، ان "انتشار الحرائق لتشمل مزارع الحنطة والشعير والتي سبقتها ومابعدها حرق للبساتين يعطي دليلا واضحا ان الامر بفعل فاعل لايريد الاكتفاء الذاتي للعراق من المنتجات والمحاصيل الزراعية".
واضاف الشمري ان "على الحكومة سرعة توفير الطائرات الخاصة بمكافحة الحرائق والافات التي ان وجدت لساعدت كثيرا في حملة الاطفاء ومكافحة الافات وخاصة حشرة الدباس بمزارع النخيل في الوسط والجنوب".
واضاف الشمري ان "على الحكومة سرعة توفير الطائرات الخاصة بمكافحة الحرائق والافات التي ان وجدت لساعدت كثيرا في حملة الاطفاء ومكافحة الافات وخاصة حشرة الدباس بمزارع النخيل في الوسط والجنوب".
واوضح ان "ماتعانيه بساتين النخيل من انتشار واسع لافة الدوباس تتطلب جهدا حكوميا مضاعفا للمكافحة والقضاء عليها والتي باتت ضرورة مهمة للواقع الزراعي في البلاد ".
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