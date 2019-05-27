مصرع ثمانية أشخاص بحادث سير في الكويت

وذكرت الإدارة العامة للإطفاء الكويتية، أن "حادثاً مرورياً بسيطاً وقع في بادئ الأمر بمنطقة كبد بالقرب من الدوار بين سيارتين، إلا أن سائق سيارة مسرعة لم يستطع تفادي المتجمهرين حول مكان التصادم، ما أسفر عن دهس عدد منهم موقعا 8 قتلى ومصابا".



وأشارت الدائرة، إلى أن "رجال إطفاء مركز كبد باشروا الحادثة، وتم تسليم المتوفين للأدلة الجنائية، كما سجلت قضية بالواقعة للوقوف على ملابساتها"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

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