6 علاجات منزلية فعالة لحروق الجلد... إكتشفيها!

ولعلاج هذه الحروق في المنزل، يجب عليك أولا تحديد مدى خطورة الضرر فالحروق الشديدة تتطلب عناية طبية مهنية. أما الحروق الطفيفة فهي سهلة العلاج وهناك عدد كبير من العناصر التي توجد عادة في المنزل والتي يمكن استخدامها بشكل آمن وفعال كعلاج لهذه الحروق.أول شيء يجب فعله هو وضع الجزء المصاب تحت الماء البارد، أما إذا كان الجزء المصاب يصعب وصول الماء اليه ضعي منشفة مبللة بالماء البارد حوله لمدة 10 دقائق. إذا استمر الإحساس بالألم بلّلي بضعة أكياس من الشاي بالماء البارد ووضعها على الجرح. الشاي يحتوي على مواد كيميائية تعرف باسم التانين تعمل على سحب الحرارة وتلطيف الحرق. كما يمكنك وضع شريحة من البطاطس فوق الحرق فالنشويات الموجودة في البطاطا النيئة تعمل على تهدئة الحرق.بعد تلطيف البشرة والتخلص من الإحساس بالألم يجب البدء بعلاج الجلد حتى لا يصاب بعدوى أو يترك أثرًا. وهناك عدة علاجات منزلية أثبتت فعالية في علاج حروق الجلد وأهم هذه العلاجات:

الزبادي

الزبادي يمكن أن يساعد في تهدئة وتلطيف الحروق الطفيفة. ضعي ملعقتين من اللبن الزبادي العادي مباشرة على الحروق، وانتظري 15 دقيقة، ثم قومي بإزالتها.

العسل





العسل يعمل على تطهير الحروق الطفيفة عن طريق استخلاص السوائل. ضعي بضع قطرات من العسل مباشرة على الحروق، ثم ضعي ضمادة على المنطقة المصابة. مع تغييرها عدة مرات يوميا. ومع كل تغيير للضمادة ضعي بضع قطرات من العسل.

الشاي الأسود





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ضعي كيسًا من الشاي تحت الماء البارد واستخدمي السائل الناتج مباشرة فوق الحروق.

الحليب

يعمل الحليب على تهدئة الحرق والتخلص من الألم. ضعي المنطقة المصابة في وعاء يحتوي على بعض الحليب لمدة 15 دقيقة، أو استخدمي قطعة قماش مبللة بالحليب حول الجرح مع تعييرها عدة مرات خلال اليوم.

الخل

الخل مادة مطهرة كذلك وقابضة، ويعمل على علاج الحروق الطفيفة. خففي ربع كوب من الخل مع كوبين من الماء. صبي السائل على الحرق ولا تشطفيه بعد ذلك.

زيت اللافندر

يعمل زيت اللافندر على تهدئة الحرق ومنع تكون ندوب في مكان الحرق بعد شفائه. ضعي كمية وفيرة من زيت اللافندر على الحرق واتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه جيداً. كرري العملية عدة مرات على مدار اليوم.

يمكنك استخدام العلاجات السابقة لعلاج الحروق الطفيفة فقط، في حالة وجود حرق شديد يجب اللجوء الى المساعدة الطبية على الفور.