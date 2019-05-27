انت الان تتابع ترامب يقول إن كيم "ذكي جداً" ويعرف أن كوريا الشمالية يجب أن تتخلى عن الأسلحة النووية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون رجل "ذكي جدا" ويدرك الضرورة بالنسبة إليه للتخلي عن الأسلحة النووية بهدف التمكن من تطوير بلده. وصرّح ترامب بعد قمة مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في طوكيو أن كيم "يعرف أنه بالنووي وحده يمكن أن تحصل أشياء سيئة. إنه رجل ذكي جداً، يدرك ذلك جيداً"، مضيفاً أن كوريا الشمالية لديها "إمكانات اقتصادية هائلة".

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