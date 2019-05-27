انت الان تتابع ترامب يعلن أن اليابان ستشتري 105 مقاتلات أميركية من طراز اف-35 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين بعد قمة مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أن اليابان ستشتري 105 مقاتلات أميركية إضافية من طراز اف-35.
وصرّح ترامب في مؤتمر صحافي أن "الولايات المتحدة تدعم جهود اليابان لتحسين قدراتها الدفاعية، وفي الأشهر الأخيرة أرسلنا لها كمية كبيرة من العتاد العسكري".
وأعلن أن "اليابان تنوي شراء 105 (مقاتلات) جديدة من طراز اف-35". وبعد هذه الصفقة، تصبح اليابان التي سبق أن اشترت 42 مقاتلة من هذا الطراز في 2011، الزبون الأول عالمياً لهذه الطائرة المقاتلة من الجيل الخامس.
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