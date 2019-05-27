انت الان تتابع باريس تعلن أنها تتواصل مع بغداد لتذكيرها بمعارضتها عقوبة الإعدام بعد أحكام ضد جهاديين فرنسيين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس قامت بـ"الاجراءات اللازمة" لدى السلطات العراقية لتذكيرها بمعارضتها لعقوبة الإعدام، بعد أحكام بالإعدام صدرت بحق ثلاثة فرنسيين ينتمون إلى تنظيم الدولة الإسلامية، الأحد في العراق. وقالت الوزارة في بيان إن "فرنسا تعارض من حيث المبدأ في أي وقت وفي أي مكان عقوبة الإعدام". وأضافت أن السفارة الفرنسية لدى العراق "تقوم بالاجراءات اللازمة لدى السلطات العراقية لتذكيرها بهذا الموقف الثابت".

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