انت الان تتابع رئيس وزراء اليابان يقول إن لديه "الدعم الكامل" من ترامب للقاء الزعيم الكوري الشمالي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس وزراء اليابان شينزو آبي أكد رئيس وزراء اليابان شينزو آبي الاثنين أنه حصل على "الدعم الكامل" من الرئيس الأميركي دونالد ترامب للقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. وصرّح آبي بعد قمة عقدها مع ترامب في طوكيو "أشعر أنني بحاجة للقاء ثنائي مع الرئيس كيم من دون تحديد شروط مسبقة وأنه من الضروري تبادل معه وجهات نظرنا بكل صراحة (...) الرئيس ترامب (...) قال لي إنه سيقدم دعمه الكامل لذلك".

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