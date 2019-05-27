ترامب يحث رئيس وزراء اليابان على لقاء "رجل الصواريخ"

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، على لقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، الذي لقبه خلال شهور من التوتر بين البلدين بـ"رجل الصواريخ"، قبل عقد قمة تاريخية خففت من حدة التصعيد، وفقا للعين الإخبارية.

وخلال مؤتمر صحفي بين آبي وترامب أعقب محادثات رسمية بين الحليفين في طوكيو، أعلن ترامب عن صفقة لشراء اليابان 105 طائرات حربية أمريكية من طراز إف-35، فيما أعرب عن أمله في أن يحقق زعيم كوريا الشمالية نزعا كاملا للسلاح النووي.

بدوره، أكد رئيس وزراء اليابان أن ترامب شجعه على لقاء زعيم كوريا الشمالية، قائلا إنه "يجب أن أقابل زعيم كوريا الشمالية دون شروط مسبقة لحل أزمة اختطاف عملاء كوريين لأفراد يابانيين".

وساد التوتر شبه الجزيرة الكورية بعد إجراء بيونج يانج تجربة تفجير ناجحة لقنبلة هيدروجينية هي الأقوى في تاريخيها في سبتمبر أيلول عام 2016، لكن مخاطر الانزلاق للحرب تراجعت مع عقد قمة تاريخية بين كيم وترامب في سنغافورة في يونيو/حزيران من العام الماضي.

وجاءت القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي وزعيم كوريا الشمالية في أواخر فبراير/شباط الماضي، مخيبة للآمال بعد أن انتهت من دون التوصل لاتفاق، إلا أن ترامب ظل متمسكا بإمكانية حلحلة الأزمة.

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وأبدى رئيس الوزراء الياباني مخاوفه من إطلاق كوريا الشمالية صواريخ قصيرة المدى، معتبرا أنه "خرق للقانون الدولي".

وفيما تكافح طوكيو وواشنطن لتفكيك الترسانة النووية الكورية الشمالية، تصدرت الجهود الأمريكية للحيلولة دون امتلاك إيران سلاحا نوويا المحادثات بين آبي وترامب.

وقال ترامب: "عندما تسلمت الرئاسة كانت إيران تحارب في عدة أماكن، والآن تتراجع لأنها تعاني من مشكلات اقتصادية خطيرة".

وفرض ترامب عقوبات غير مسبوقة على طهران في محاولة لمنعها من زعزعة استقرار الشرق الأوسط والكف عن دعم التنظيمات الإرهابية.

من جانبه، قال رئيس وزراء اليابان إن السلام والاستقرار في الشرق الأوسط مهم لبلاده.