وورلد نيت دايلي: الجزيرة تحاول إسكات منتقدي فيديو الهولوكوست بمساعدة تويتر

أوضح موقع "وورلد نيت دايلي"، أن موقع تويتر وافق على طلب قدمته شبكة الجزيرة باللغة العربية، لحجب الترجمة الإنجليزية لمقطع فيديو يشكك في حقيقة الهولوكوست، واتهم اليهود باستغلال الحدث من أجل "أجندتهم الخاصة".

وكانت قناة "إيه جاي بلاس +AJ" باللغة العربية نشرت الفيديو على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وعلّقت على المقطع، الذي مدته سبع دقائق، قائلة: "لقد قتلت غرف الغاز ملايين اليهود.. هكذا تقول القصة. ما حقيقة المحرقة وكيف استفادت منها الحركة الصهيونية؟.

تقول مراسلة الجزيرة، منى حوا، إن اليهود "استغلوا الهولوكوست لصالحهم وجعلوا العالم بأسره يركز على قضايا قتلهم ونسيان الضحايا الآخرين"، حسبما ذكر موقع "دايلي كولر نيوز".

عندما نشر معهد الشرق الأوسط للبحوث الإعلامية "ميمري" الفيديو مصحوبًا بالترجمة الإنجليزية، منع تويتر مستخدميه من مشاركته "استجابة لتقرير من صاحب حقوق التأليف والنشر".

وأضافت حوا أن "الناس منقسمون بين من ينكرون عملية الإبادة، والآخرين الذين يعتقدون أن النتيجة مبالغ فيها، وغيرهم ممن يتهمون الحركة الصهيونية لتضخيم الأمر بشدة".

وتشير الصحيفة إلى أن الجزيرة مملوكة للعائلة الحاكمة لدولة قطر، التي لديها سمعة سيئة بسبب إيوائها ممولي الإرهاب.

وذكرت قناة الجزيرة في بيان: "أكد الدكتور ياسر بشر، المدير التنفيذي للقسم الرقمي في القناة، أن الجزيرة تتبرأ تمامًا من المحتوى المسيء المعني، مشددًا على أن شبكة الجزيرة لن تتقبل نشر مثل هذه المواد على أي من منصاتها".

أرسل بشر، وفقًا للبيان، بريدًا إلكترونيًا داخليًا أعلن فيه "برنامج تدريبي إلزامي يعزز الوعي بحساسية بعض القضايا لدى منتجي المحتوى الرقمي للشبكة"، كما أعلنت الجزيرة إيقاف اثنين من صحفييها.

سمح فيسبوك وتويتر بتداول الفيديو الأصلي، دون الترجمة الإنجليزية، إذ حصل على 1.1 مليون مشاهدة.

وأشار موقع "ديلي كولر" إلى أن موقع تويتر يحجب بانتظام المحتوى الذي يعتبره "معادي للإسلام"، فيما قالت كاتي روسبورو، المتحدثة باسم تويتر، لصحيفة دايلي كولر يوم الثلاثاء، إنها تنظر في أسباب حظر مقاطع الفيديو المترجمة بينما تم السماح بتداول مقاطع الفيديو الأصلية باللغة العربية.

وكتبت نيرفانا محمود، المعلقة المستقلة على شؤون الشرق الأوسط، عبر حسابها بتويتر: "حذفت +AJ الفيديو العربي القبيح. لكن ليس لأن القناة أصبحت فجأة أقل معاداة للسامية، ولكن لأنه تم تصيدها".

وأضافت: "يدير القناة القطرية مجموعة من الجبناء الذين يعجزون حتى عن الوقوف إلى جانب موظفيها عند كشفهم. إن إنكار أو التقليل من شأن الهولوكوست ليس بالأمر الجديد. إنه موضوع متكرّر من جانب منصة +AJ بالعربي منذ إنشائها".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ترجم معهد الشرق الأوسط للبحوث الإعلامية "ميمري" من العربية إلى الإنجليزية مقطع فيديو نُشر على فيسبوك يظهر فيه أطفال مسلمون في مدرسة إسلامية في مدينة فيلادلفيا وهم يطابقون بشفاههم "lip-syncing" أغنية ويقرأون قصائد تدعو إلى قطع رؤوس الإسرائيليين وتعذيبهم.

وبالمثل، فإن الفيديو، الذي نشره فرع الجمعية الإسلامية الأمريكية في فيلادلفيا، أثار جدلاً فقط بعد ترجمته.

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ورضخت شبكة الجزيرة الإعلامية القطرية أمام الغضب الإسرائيلي على فيديو نشر على AJ+، يقلل من هول محرقة اليهود التي ارتكبها النازي الألماني هتلر والمعروفة باسم "الهولوكوست"، لكن الأمر لم يكتفي بحذف مقطع الفيديو، بل امتد لإيقاف الصحافيين المنتجين للعمل ومعاقبتهم.

واعتبرت بوق عصابة الدوحة أن الفيديو أظهر قطر في وضع حرج أمام حليفتها إسرائيل، ما يشير إلى مدى التطبيع والعلاقات الذي وصلت إليه حكومة تميم مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت قناة الجزيرة، في بيان لها، إنها "اتخذت إجراءات إدارية تأديبية بحق اثنين من صحافييها أنتجا مقطعاً مصوراً عن الهولوكوست"، وأثرها في الصراع الفلسطينيّ الصهيونيّ؛ الأمر الّذي أثار غضب إسرائيل.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية ممثلة في حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وصفت الفيديو بـ"الكاذب" و"المعادي للساميّة"، وأنّه حاول "الإقلال من هول المحرقة"، فيما جاءت الجزيرة على هذا النهج، إذ ادعت أنه "خالف المعايير والضوابط التحريرية لشبكة الجزيرة الإعلامية" ولذلك قررت اتخاذ إجراءات ضد الصحافيين الذين أنتجوه.

وقد حذفت قناة AJ+ التابعة "لشبكة الجزيرة الإعلاميّة" الفيديو المذكور، الذي قدمته الصحفية منى حوا، والمنشورات المرافقة له من كل حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فور ملاحظة أن محتواه يتعارض مع معايير القناة، وفق ما أعلنت الشبكة في بيان، اليوم الأحد.

وقال المدير التنفيذي للقطاع الرقمي بالشبكة، ياسر بشر، إنّ "المقطع المصوّر تضمن إساءة واضحة، وأن الشبكة تتبرأ منه ولا تقبل بنشر مثل هذا المحتوى على منصاتها وقنواتها الرقمية".

ونقل موقع "العربي الجديد" أحذ أذرع تميم الإعلامية، أن بشر أعلن في رسالة داخلية للموظفين في الشبكة عن "برنامج تدريبي إلزامي يعزّز الوعي بحساسية بعض القضايا لدى منتجي المحتوى الرقمي للشبكة".

وعلّقت مديرة قنوات AJ+، ديمة الخطيب، قائلة إنه "تم إنتاج الفيديو من دون الإشراف التحريري اللازم"، وفق ما نقلته العربي الجديد. وقالت إنه تتم مراجعة ضوابط الإنتاج والنشر "لضمان عدم خروج أي مادة عن المسار المعتمد في أي ظرف كان".

وزعمت قناة الفتنة أن ميثاقها المهني ينصّ على "التمسك بالقيم الصحافية، من صدق وجرأة وإنصاف وتوازن واستقلالية ومصداقية وتنوع، دون تغليب الاعتبارات التجارية أو السياسية على المهنية، والتعامل الموضوعي مع التنوع الذي يميز المجتمعات البشرية بكل ما فيها من أعراق وثقافات ومعتقدات وما تنطوي عليه من قيم وخصوصيات ذاتية لتقديم انعكاس أمين وغير منحاز عنها".

يذكر أن الفيديو حمل تناقضا فجا، حيث سعت الجزيرة إلى تقسيم خطابها الإعلامي أحدهما للمشاهد العربي والآخر للمشاهد الأجنبي، والتي تفتقر إلى الالتزام بالمعايير الأساسية للدقة والمسؤولية، وتعمدها تحريف التغطيات والمعلومات لخدمة مصالح إمارة الإرهاب، وانقسام الخطاب، بحيث يقدم الموجه للعرب معلومات محرفة، فيما يقدم الخطاب الآخر الموجه للغرب معلومات أخرى مختلفة تماما.

فالغريب في الأمر، أن نفس المنصة بنسختها الإنجليزية، سبق أن نشرت مادة فيلمية تخالف تماما ما جاء في النسخة العربية، حيث استضافت في نسختها الإنجليزية إحدى الناجيات من مذبحة الهولوكوست النازية، والتي تحدثت عن كيفية نجاتها من محرقة اليهود، ما يشير إلى إيمان المنصة التام بـ"الهولوكوست".

تناقضات الجزيرة في خطابيها سواء أمام المشاهد العربي أو الغرب، يؤكد وجود انفصام لدى الشبكة القطرية، التي منذ أن تأسست، لعبت جماعة الإخوان دورًا حاسمًا في برمجتها ووضع السياسة التحريرية لها، مما وفر دعمًا قويًا إيديولوجيًا للشبكة.

واعتبر مراقبون أن رضوخ الشبكة القطرية أمام غضب تل أبيب، يؤكد وجود مصالح متبادلة تسعى عصابة الدوحة إلى عدم خسارتها، ففي الوقت الذي اتخذت الجزيرة إجراءات سريعة لتلافي هذا الخطأ الذي ارتكب بحق الاحتلال الإسرائيلي، في المقابل تطلق دويلة الحمدين عبر منصاتها الإعلامية عشرات التقارير والأبحاث ومقاطع الفيديو التحريضية والمثيرة للفتنة ضد السعودية ودول الرباعي العربي، وغيرها من الدول العربية والإسلامية يوميًّا، دون أي تدخُّل بالحذف أو التعديل بالرغم من آلاف التعليقات السلبية التي يتلقونها عليها.