ترامب يبدي استعداده للحديث مع إيران إذا رغبت بالحوار

تحدّث الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، عن إمكانية إجراء محادثات مع إيران، وذلك خلال لقائه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي يبحث وفق تقارير إجراء زيارة لطهران.

وقال ترمب "أنا أعتقد أن إيران لديها الرغبة في الحوار، وإذا رغبوا في الحوار فنحن راغبون أيضاً". وأضاف "سنرى ما سيحدث، لكنني أعرف حقيقة أن رئيس الوزراء (آبي) على علاقة وثيقة مع القيادة في إيران. لا أحد يُريد رؤية أمور فظيعة تحدث".