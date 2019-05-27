تنظيم الحمدين يعاني من ازدواجية في معظم قراراته السياسية

يعاني تنظيم الحمدين من ازدواجية رهيبة في معظم قراراته السياسية، فبعد الحملة الإعلامية القذرة التي شنتها أبواق تميم على ورشة مؤتمر السلام الاقتصادي، قررت الدوحة دون سابق إنذار المشاركة فيها، وذلك وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن الدوحة هي ثالث دولة تؤكد حضورها الورشة الاقتصادية الدولية، المقرر عقدها في البحرين، خلال يونيو المقبل، لبحث سبل ضخ استثمارات في المنطقة، وخاصة فلسطين، وذلك على الرغم من بيان الرفض الذي اصدرته وزارة الخارجية القطري.

وأصدرت وزارة الخارجية القطرية بيانًا في وقت مبكر، أمس السبت، تداولته وسائل الإعلام القطرية والمحللون والمغردون المقربون من النظام القطري بأنه ضد المؤتمر ورفض لحضور قطر له.

وأعلن بيان بحريني أميركي مشترك، الأسبوع الماضي، أن المنامة ستستضيف بالشراكة مع واشنطن، ورشة عمل اقتصادية تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار" يومي 25 و26 من الشهر المقبل، وذلك بهدف جذب استثمارات إلى المنطقة بالتزامن مع تحقيق السلام الفلسطيني الإسرائيلي، وذلك في أول فعالية أميركية ضمن الجزء الأول من مشروع السلام الأميركي الجديد.

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وكانت وزارة الخارجية القطرية قد أصدرت بيان، تعليقًا على الدعوة الأمريكية، أشارت فيه إلى وجود "تحديات اقتصادية واستثمارية جمة يرتبط بعضها بمشكلات هيكلية في البنية الاقتصادية والمؤسسية لدول المنطقة، بينما يرتبط بعضها الآخر بالظروف الجيوسياسية الإقليمية والدولية".

وأشارت الدوحة، إلى أن المعالجة الناجعة لهذه التحديات تتطلب صدق النوايا وتكاتف الجهود من اللاعبين الإقليميين والدوليين، وأن تتوفر الظروف السياسية الملائمة لتحقيق الازدهار الاقتصادي.

وتابع البيان:"هذه الظروف لن تتوفر دون توفر حلول سياسية عادلة لقضايا شعوب المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وذلك وفق إطار يرتضيه الشعب الفلسطيني"، مشددة على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بالإضافة إلى حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

بعدها ختمت البيان بالإدعاء: "دولة قطر تؤكد أنها لن تدخر جهدا يمكن أن يسهم في معالجة جميع التحديات التي تواجهها المنطقة العربية ككل مع الحفاظ على مواقفها المبدئية الثابتة وما يحقق المصلحة العليا للشعوب العربية ومنها الشعب الفلسطيني الشقيق".