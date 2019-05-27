مقتل 15 في أحداث شغب داخل سجن بالبرازيل

قتل 15 شخصاً داخل سجن في ولاية أمازوناس في شمال البرازيل، بعد اندلاع مواجهات بين نزلاء السجن، خلال أوقات الزيارة، وفقا للعين الإخبارية.

وذكرت السلطات البرازيلية أن المواجهات اندلعت في حوالي الساعة 11,00 صباح الأحد بالتوقيت المحلي، (15,00 ت جرينتش) خلال أوقات الزيارة في السجن الواقع على بعد نحو 28 كيلومتراً من عاصمة الولاية ماناوس.

وقال القائد بسلطات السجون الإقليمية في البرازيل الكولونيل ماركوس فينيسيوس ألميدا - في مؤتمر صحفي - "كانت معركة بين السجناء"، مضيفاً أنه تم فتح تحقيق لتحديد سبب القتال، مؤكداً أن السلطات استجابت في غضون دقائق لأعمال العنف، ما حال دون حدوث الأسوأ.

وفي يناير/كانون الثاني 2017، كان السجن نفسه مسرحاً لتمرد استمر 20 ساعة تقريباً وخلّف 56 قتيلاً، وتسجل البرازيل ثالث أكبر عدد من السجناء في العالم، وقد بلغ عددهم 726,712 سجيناً حتى يونيو/حزيران 2016، وفقاً لإحصاءات رسمية.. وإلى جانب الاكتظاظ الشديد، تعاني السجون البرازيلية من عنف رجال العصابات وأعمال الشغب ومحاولات الهرب.