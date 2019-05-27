فهد آل ثاني: عصابة تميم العار تواصل انتهاك حقوق الإنسان ضد الشعب القطري

قال المعارض القطري الشيخ فهد بن عبد الله آل ثاني، أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، والمعارض لتنظيم الحمدين، إن عصابة تميم العار تواصل انتهاك حقوق الإنسان ضد الشعب القطرى، مشيرًا إلى أن قطر أصبحت دولة بوليسية على الشعب القطري.

وفي تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "دائم نقول أن قطر دولة بوليسية على المواطنين وجمعية حقوق إنسان للمقيمين".

وتابع: "سجن القطرية لطيفة المسيفري لايرضي أي شريف والعتب شامل ويجب علينا جميعآ حماية المجتمع والنساء من عصابة تنظيم الحمدين الإرهابي، السجون للمجرمون فقط وليست للأبرياء".

وفي تغريدة أخرى قال الشيخ فهد: "أنصح تنظيم الحمدين الإرهابي بمراجعة معنى كلمة "حصار" في القاموس، مع يقيني أنهم يعرفونه جيد، لكنهم لم يجدوا أي تبرير ومخرج لخبثهم ولحربهم التي بدأت منذ التسعينات إلا بتمرير مثل هذه المصطلحات"، مشيرا إلى أن المواطنين في قطر يعلمون أن عصابة الدوحة كاذبون لاستغفالهم وكسب تعاطفهم.

ولا تزال قطر تقع فريسة حكم تنظيم الحمدين، الذي حول الإمارة الخليجية إلى دولة بوليسية، تعتقل كل من يعرب عن رأيه حتى وإن كان من الأسرة الحاكمة، وتتآمر ضد جيرانها، وتدعم ذو الأفكار المتطرفة والمتشددة.