السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - عدن
حققت قوات الجيش اليمنية والمقاومة الشعبية تقدما ميدانيا جديدا في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء، وسط البلاد، بعد معارك عنيفة خاضتها مع ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
واستعادت القوات اليمنية السيطرة على مواقع تمركزت فيها الميليشيات الإرهابية، في تبتي الحمراء والقناصين ومواقع أخرى في جبل الأريل، الواقع بين منطقتي السوادنة وقربة في آل حميقان بمديرية الزاهر.
وذكر مصدر عسكري يمني، لموقع "سبتمبر"، التابع للقوات المسلحة اليمنية، أن الميليشيات الحوثية تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وأسر أحد عناصرها خلال المعارك.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش والمقاومة في اليمن يحرزان تقدما ميدانيا في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.