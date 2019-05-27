الجيش والمقاومة في اليمن يحرزان تقدما ميدانيا في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - عدن

حققت قوات الجيش اليمنية والمقاومة الشعبية تقدما ميدانيا جديدا في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء، وسط البلاد، بعد معارك عنيفة خاضتها مع ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

واستعادت القوات اليمنية السيطرة على مواقع تمركزت فيها الميليشيات الإرهابية، في تبتي الحمراء والقناصين ومواقع أخرى في جبل الأريل، الواقع بين منطقتي السوادنة وقربة في آل حميقان بمديرية الزاهر.

وذكر مصدر عسكري يمني، لموقع "سبتمبر"، التابع للقوات المسلحة اليمنية، أن الميليشيات الحوثية تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وأسر أحد عناصرها خلال المعارك.