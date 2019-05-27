"أنصار الله" أعلنت صفقة لتبادل الأسرى مع القوات الحكومية باليمن

أعلنت "اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى" التابعة لحركة "​أنصار الله​" (الحوثيين)، "صفقةً لتبادل الأسرى مع القوات الحكومية في ​اليمن​، في جبهات الساحل الغربي بوساطة محلية". وأوضحت أنّ "الصفقة شملت 66 أسيرًا من مقاتلي الجماعة". ولم يصدر بعد أيّ تعليق عن القوات الحكومية بشأن عملية التبادل الّتي يتحدث عنها "​الحوثيون​". مع الإشارة إلى أنّ اليمن يشهد للعام الخامس على التوالي، حربًا بين القوات الموالية لحكومة الرئيس اليمني ​عبد ربه منصور هادي​، و"أنصار الله" الّتي تسيطر على محافظات بينها العاصمة ​صنعاء​ منذ أيلول 2014.

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