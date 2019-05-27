مسؤول سعودي: سنردع النظام الإيراني بحزم وقوة إذا نشبت حرب بالمنطقة

أكد وكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون الدبلوماسية، سعود كاتب أن "الرياض على أتم الاستعداد للدفاع عن نفسها وردع النظام الإيراني بكل حزم وقوة، إذا نشبت حرب في المنطقة"، مشيرا الى أن "النظام الإيراني "بيده تجنيب المنطقة مخاطر الحروب بإلتزامه بالقوانين والمواثيق الدولية، والكف عن التدخل في شؤون دول المنطقة ودعم المليشيات والجماعات الإرهابية التي تهدف الى زعزعة الأمن والإستقرار الإقليمي".
وبشأن موقف بلاده من طبول الحرب التي تقرع في الخليج، أكد كاتب أن بلاده "حريصة كـل الحـرص عـلى أمن واسـتقرار المنطقة، وقد مدت يدها مرارا لإيران للسلام وعلاقات حسن الجوار، ولكن إذا اختارت إيران عكس ذلك؛ فالسعودية على أتم الاستعداد للدفاع عـن نفسها وردع النظام الإيراني بكل حزم وقوة".
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