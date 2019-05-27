مركز المصالحة الروسي: مسلحو "النصرة" استهدفوا مدينة السقيلبية بـ38 صاروخا أمس

كشف رئيس مركز المصالحة الروسي في ​سوريا​ التابع ل​وزارة الدفاع الروسية​، الجنرال فيكتور كوبتشينشين، أنّ "إرهابيي "​هيئة تحرير الشام​" (​جبهة النصرة​) استهدفوا ​مدينة السقيلبية​ السورية بـ38 صاروخًا 5 مرات، على مدار يوم أمس".

وأوضح في إيجاز صحافي، أنّ "بعض ​الصواريخ​ ضربت المشفى الوطني للسقيلبية"، مبيّنًا أنّ "بحسب الطوارئ السورية، فقد قُتل 5 مدنيين من السكان، بينما أُصيب 12 آخرين".

وكانت "الوكالة العربية السورية للأنباء- سانا" قد ذكرت يوم أمس أنّ "المجموعات الإرهابية خرقت مجدّدًا اتفاق منطقة خفض التصعيد واعتدت بالصواريخ على مدينة السقيلبية في ​ريف حماة​ الشمالي"، منوّهةً إلى أنّ "الاعتداء نفّذه مسلحّون يتحصّنون في الريف الشمالي الغربي، قصفوا بالصواريخ الأحياء السكنية ومنازل المدنيين بمدينة السقيلبية، ما تسبّب بوقوع دمار في المنازل والممتلكات".