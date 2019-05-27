مركز المصالحة الروسي: مسلحو "النصرة" استهدفوا مدينة السقيلبية بـ38 صاروخا أمس

كشف رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال فيكتور كوبتشينشين، أنّ "إرهابيي "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة) استهدفوا مدينة السقيلبية السورية بـ38 صاروخًا 5 مرات، على مدار يوم أمس".
وأوضح في إيجاز صحافي، أنّ "بعض الصواريخ ضربت المشفى الوطني للسقيلبية"، مبيّنًا أنّ "بحسب الطوارئ السورية، فقد قُتل 5 مدنيين من السكان، بينما أُصيب 12 آخرين".
وكانت "الوكالة العربية السورية للأنباء- سانا" قد ذكرت يوم أمس أنّ "المجموعات الإرهابية خرقت مجدّدًا اتفاق منطقة خفض التصعيد واعتدت بالصواريخ على مدينة السقيلبية في ريف حماة الشمالي"، منوّهةً إلى أنّ "الاعتداء نفّذه مسلحّون يتحصّنون في الريف الشمالي الغربي، قصفوا بالصواريخ الأحياء السكنية ومنازل المدنيين بمدينة السقيلبية، ما تسبّب بوقوع دمار في المنازل والممتلكات".
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