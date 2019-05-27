أعلنت وزارة الدفاع القطرية أنّ "قائد القوات البرية القطرية سعيد حصين الخيارين، التقى نائب قائد قوات الجيش في القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط ديفيد هيل، في الدوحة".
وأوضحت أنّه "تمّ خلال الاجتماع مناقشة التعاون العسكري بين البلدين"، لافتةً إلى أنّ "اللقاء تمّ بحضور مجموعة من كبار ضباط الجيش القطري".
مع الإشارة إلى أنّه يوجد في قطر أضخم قاعدة عسكرية أميركية بالشرق الأوسط، وهي قاعدة "العديد" الّتي تأسست عام 2005 والّتي يعتمد عليها الجيش الأميركي في تنفيذ العديد من المهام العسكرية بالمنطقة. ويتمركز فيها 11 ألف عسكري أميركي.
كانت هذه تفاصيل خبر مباحثات عسكرية على مستوى القيادات بين قطر وأميركا في الدوحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.