مباحثات عسكرية على مستوى القيادات بين قطر وأميركا في الدوحة

أعلنت ​وزارة الدفاع القطرية​ أنّ "قائد القوات البرية القطرية سعيد حصين الخيارين، التقى نائب قائد قوات الجيش في القيادة المركزية الأميركية في ​الشرق الأوسط​ ​ديفيد هيل​، في الدوحة".

وأوضحت أنّه "تمّ خلال الاجتماع مناقشة التعاون العسكري بين البلدين"، لافتةً إلى أنّ "اللقاء تمّ بحضور مجموعة من كبار ضباط الجيش القطري".

مع الإشارة إلى أنّه يوجد في قطر أضخم قاعدة عسكرية أميركية بالشرق الأوسط، وهي قاعدة "العديد" الّتي تأسست عام 2005 والّتي يعتمد عليها ​الجيش الأميركي​ في تنفيذ العديد من المهام العسكرية بالمنطقة. ويتمركز فيها 11 ألف عسكري أميركي.